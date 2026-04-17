المحركات السعودية تعزز الابتكار بجامعة عفت

احتضنت جامعة عفت الفعالية الختامية لتحدي «توقف من أجل الكوكب للتصميم الشامل والتدوير الإبداعي»، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة رياضة المحركات السعودية، بالتعاون مع الجامعة، وبرعاية الأميرة لولوة الفيصل، نائبة رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام.

وتُعدُّ هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا المجال حيث تطرح تحديًا لطلبة الجامعة من مختلف التخصصات، ضمن أربعة محاور رئيسةٍ، تشمل: التصميم والعمارة، والتقنيات التفاعلية والأنظمة الإلكترونية، وريادة الأعمال، إلى جانب التوعية والتواصل.

ويعكس ذلك تكامل الحلول المقدمة، وقابليتها للتطبيق، مع التركيز على تنمية روح الابتكار والعمل الجماعي والإدارة بالأهداف، بما يسهم في تطوير نماذجَ أوليةٍ قابلةٍ للتنفيذ، وتحسين جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع.

وتتويجًا لمخرجات المبادرة، افتُتح معرض «توقف من أجل الكوكب للتصميم الشامل والتدوير الإبداعي»، واستعرض 15 مشروعًا، قدمها 15 فريقًا طلابيًّا حيث تم اختيار أفضل أربعة مشروعاتٍ قابلةٍ للتطوير، تمهيدًا للانتقال بها إلى مراحلَ متقدمةٍ بوصفها فرصًا للاستثمار والتسويق.

وتم تكريم الطلاب من قِبل الأميرة لولوة، نائبة رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، والمهندس منصور بن علي المقبل، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية. في حين كرَّمت الدكتورة هيفاء جمل الليل، رئيسة جامعة عفت، أعضاء هيئة التدريس ومنظِّمي المبادرة في الجامعة تقديرًا لدورهم في إنجاحها، ودعمهم المستمر للطلبة خلال تطوير المشروعات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس المقبل، أن الشركة تواصل دورها من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لتعزيز مبادراتها النوعية التي تسهم في إحداث أثرٍ إيجابي مستدامٍ، ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة الفرص أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم الابتكارية، وتمكينهم من تقديم حلولٍ تخدم مختلف فئات المجتمع، بما يعزز من دور رياضة المحركات بوصفها منصةً داعمةً للتنمية المجتمعية والابتكار.