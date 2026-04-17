في المربع الذهبي.. فيلا يواجه نوتنجهام وفرايبورج يتحدى براجا

تأهل فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم الإنجليزي ومواطنه نوتنجهام فورست، وسبورتنج براجا البرتغالي، لنصف نهائي في بطولة الدوري الأوروبي الخميس.

وكان فرايبورج الألماني أول المتأهلين، بعدما تغلب على مضيفه سيلتا فيجو الإسباني 3-1، في وقت سابق اليوم، بعدما سبق له الفوز 3-0 ذهابًا الأسبوع الماضي.

وسيلتقي فرايبورج مع براجا في المربع الذهبي، في حين سيصطدم أستون فيلا بنوتنجهام فورست في مواجهة إنجليزية خالصة.

وتلعب جولة الذهاب على ملعبي براجا ونوتنجهام يوم 30 أبريل الجاري، في حين تجرى جولة الإياب على ملعبي فرايبورج وأستون فيلا بعدها بأسبوع، على أن تلعب المباراة النهائية في 20 مايو المقبل بملعب بشكتاش في مدينة إسطنبول التركية.

وعلى ملعب «فيلا بارك»، كرر أستون فيلا انتصاره على بولونيا الإيطالي، عقب فوزه برباعية نظيفة.

افتتح أولي واتكينز التسجيل «16»، فيما أضاف زميلاه إميليانو بوينديا ومورجان روجرز الهدفين الثاني والثالث «26» و«39». واختتم إرزي كونساه الرباعية في الدقيقة 89، ليفوز الفريق بنتيجة 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب.



وعلى ملعب «سيتي جراوند»، اقتنص نوتنجهام بطاقة الصعود عقب فوزه بهدف دون رد على ضيفه بورتو البرتغالي، علمًا بأن مباراة الذهاب، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويدين الفريق الإنجليزي بفوزه الفوز لمهاجمه وقائدة مورجان جيبس-وايت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، حيث استغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف الفريق البرتغالي، الذي لعب بعشرة لاعبين مبكرًا عقب طرد البولندي يان بيدناريك في الدقيقة الثامنة.

وواصل سبورتنج براجا البرتغالي مغامرته في المسابقة، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام بيتيس الإسباني إلى انتصار مثير 4-2 على ملعب «لا كارتوخا» بمدينة أشبيلية الإسبانية.

وتقدم الفريق الأندلسي بهدفين عبر البرازيلي أنتوني والمغربي عبدالصمد الزلزولي «13» و«26» ، قبل أن يرد براجا بأربعة أهداف دفعة واحدة.

عن طريق باو فيكتور الهدف «38» فيما أضاف فيتور كارفاليو «49» وريكاردو هورتا الهدف «53» من ركلة جزاء، وجيان جوربي «74».

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بمدينة براجا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.