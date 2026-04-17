جوهور.. 23 أجنبيا وبيرجسون يتصدر الهدافين

يعتلي المهاجم البرازيلي بيرجسون دا سيلفا صدارة هدافي فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري، الذي يخوضه «نمور الجنوب» بـ 44 لاعبًا، يشكّل الأجانب أكثر من نصفهم.

ويتواجه الفريق الماليزي مع الأهلي، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، لعب بيرجسون، البالغ من العمر 35 عامًا، 41 مباراة خلال الموسم، وسجّل 35 هدفًا، ولم يقدم أي تمريرات حاسمة.

ويمثّل البرازيلي الفريق منذ مارس 2021، بعد تجارب عدة داخل بلاده وخارجها، آخرها برفقة فورتاليزا البرازيلي، الذي انتقل منه إلى جوهور.

ويزيد معدّله التهديفي مع الفريق عن هدف واحد لكل مباراة. ويوثّق له موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني 185 هدفًا، و32 تمريرة حاسمة في 183 مباراة بقميص جوهور.

ويليه في قائمة الهدافين خلال الموسم الجاري مواطنه جايرو دا سيلفا، رأس الحربة، الذي انضم إلى الفريق خلال الصيف الماضي، وأحرز 17 هدفًا في 38 مشاركة، وفقًا للموقع الرسمي للنادي.

ويقود البرازيليان قائمة الفريق، التي يرد فيها على موقع النادي أسماء 21 لاعبًا ماليزيًا، و23 أجنبيًا.

ويحظى الإسبان بحصة الأجانب الأكبر في القائمة بواقع 10 لاعبين، يزاملهم 5 برازيليين، وثنائي أرجنتيني، ولاعب واحد بوسني، وآخر من كولومبيا وفرنسا والبرتغال وكوريا الجنوبية وأستراليا، فضلًا عن المحليين.

وحسب موقع جوهور، يحمل اللاعب الفرنسي وثلاثة من الإسبان الجنسية الفلبينية إلى جانب جنسياتهم الأصلية.