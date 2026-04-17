«كونفيرنس ليج».. ستراسبورج وفاييكانو وبالاس يلحقون بشاختار

أكمل فريق ستراسبورج الفرنسي الأول لكرة القدم ورايو فاييكانو الإسباني وكريستال بالاس الإنجليزي أضلاع المربع الذهبي لدوري المؤتمر الأوروبي «كونفيرنس ليج» الخميس، بعدما سبقهم شاختار دونيستك الأوكراني على حساب ألكمار الهولندي.

وفي المباراة الأولى اكتسح ستراسبورج ضيفه ماينز الألماني برباعية نظيفة في إياب ربع النهائي، ليعوض خسارته ذهابًا 0-2.

وتقدم الفريق الفرنسي عن طريق سيباستيان ناناسي «26»، ثم أضاف زميله عبدول واتارا الثاني «35». وسجل خوليو إنسيسو الثالث «69»، فيما أكمل إيمانويل إميجا الرباعية «74».

وسبيواجه ستراسبورج في نصف النهائي رايو فاييكانو الإسباني، الذي تأهل بدوره رغم خسارته 1-3 الخميس أمام مضيفه أيك أثينا اليوناني، إذ انتهت مباراة الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة.

سجل أيك ثلاثيته طريق أمبروسيني أنطونيو «13» و«51» ورازفان مارين من ركلة جزاء «36». لكن الفريق الإسباني خطف التأهل بعدما سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 60 بواسطة إيسي بالاثون.

أما كريستال بالاس فتأهل بدوره رغم خسارته أيضًا أمام مضيفه فيورنتينا الإيطالي 1-2، مستفيدًا من فوزه بثلاثية نظيفة ذهابًا.

وتقدم بالاس «17» عن طريق إسماعيلا سار، ثم أدرك فيورنتينا التعادل «30» بواسطة ألبرت جودمنسن. وفي الدقيقة 53 سجل شير ندور الهدف الثاني لفيورنيتنا، لكن النتيجة لم تكن كافية للتأهل، ليخطف بالاس بطاقة المربع الذهابي ويطير لمقابلة شاختار دونيستك الأوكراني والذي فاز في افتتاح مباريات الجولة 5-2 على ألكمار الهولندي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية.