جاكسون: هدفنا واضح.. وجدة ساحرة

أكد الإنجليزي مارك جاكسون، مدرب فريق بوريرام يونايتد التايلاندي الأول لكرة القدم، أنه لم يسافر إلى جدة لمجرد المشاركة في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بل جاء بهدف الذهاب بعيدًا والمنافسة بقوة على اللقب.

وقال جاكسون في المؤتمر الصحافي الذي عقد، الجمعة، قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، السبت: «سعيد جدًا بوجودنا هنا للمشاركة في الدور ربع النهائي لكأس آسيا.. لم نحضر للمشاركة فقط، بل للذهاب بعيدًا في البطولة، بل من أجل المنافسة».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «لدينا لاعبون جيدون قادرون على تحقيق أفضل النتائج بروحهم العالية وحماسهم. نحن نثق بقدراتهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم أداء يليق بطموحات الفريق».

وحول الخصم الإماراتي، أوضح جاكسون أنه درس الفريق جيدًا: «درست فريق شباب الأهلي الإماراتي بشكل جيد، وحللت أداءه التكتيكي، وكذلك نقاط القوة والضعف فيه. نحن على دراية تامة بما ينتظرنا، وسنكون جاهزين لتقديم أفضل ما لدينا».

وفي ختام حديثه، أثنى المدرب الإنجليزي على مدينة جدة وتنظيم المباراة، قائلًا: «أعجبتني جدة كثيرًا.. ملاعبها رائعة، والبنية التحتية ممتازة، كذلك الحضور الجماهيري اللافت الذي يعكس شغف الجماهير السعودية بكرة القدم».

وتُجرى المباراة بين بوريرام يونايتد وشباب الأهلي، السبت، على أرض ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» في جدة، ضمن منافسات دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.