سوزا قبل بوريرام: لسنا الهلال أو السد

شدد البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، على أن مواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي، السبت، في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ستكون صعبة للغاية.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي الذي عقد، الجمعة، في جدة: «مباراتنا أمام بوريرام صعبة جدًا، لأنه فريق متطور للغاية، مرتب دفاعيًا، فعّال هجوميًا، ويجيد تنفيذ الضربات الثابتة والركنيات بشكل مميز».

وأضاف المدرب البرتغالي: «فريقنا ما زال في فترة البناء، ونمتلك لاعبين صغار السن يفتقدون للمواجهات الكبيرة مثل التي يخوضها لاعبو الهلال والسد.. لذلك يجب على الجميع التركيز التام وتنفيذ المهام والتعليمات بدقة لنظهر بشخصيتنا وهويتنا، ونستغل كل الفرص التي تتاح لنا».

وتطرق سوزا إلى الجانب البدني والإداري، قائلًا: «لدينا مشكلة في نقص عدد اللاعبين وصعوبة تدويرهم، وليس أمامنا سوى الإلهام والعزيمة لنذهب بعيدًا في هذه البطولة».