ربع نخبة آسيا.. الأهلي يهدد سلسلة جوهور

يدخل فريق الأهلي الأول لكرة القدم خطوة جديدة نحو دفاعه عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حين يواجه فريق جوهور الماليزي، الجمعة عند الـ 05:45 مساءً، في ربع النهائي، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويدرك الأهلي، الذي بلغ هذا الدور عقب إقصائه الدحيل القطري في ثمن النهائي 1ـ0، أنَّ مهمته الجمعة لن تكون سهلة أمام فريق لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات.

واستعاد الأهلي جهود المدافع التركي مريح ديميرال عقب مشاركته في التدريبات الجماعية، الأربعاء والخميس، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلامته من الإصابة وتجاوزه الاختبار الطبي، إثر إصابته السابقة في وتر العضلة الضامة.

وأخضع الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، اللاعبين لجلسات استشفاء، بعد أن خاضوا 120 دقيقة الإثنين الماضي، فيما وصل الفريق الماليزي قبل ثلاثة أيام قادمًا من بلاده بعد أن سبق له تخطي سانفريس هيروشيما الياباني بمجموع الذهاب والإياب 3ـ2.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة المنتصر فيسيل كوبي الياباني في دور الأربعة.

ويحمل الأهلي السعودي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني 2ـ0، مايو 2025 في جدة، فيما ودع جوهور البطولة من ثمن النهائي عقب خسارته أمام بوريرام التايلاندي إيابًا 0ـ1، بعد التعادل ذهابًا 0ـ0.