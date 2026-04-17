الاتحاد يتحدى صعود ماتشيدا

يأمل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تجاوز ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك ماتشيدا، للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط استمرار صعوده نحو القمة على المستويين الياباني والقاري.

ويترقب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، أن يُظهر فريقه الروح القتالية ذاتها التي قادته للفوز على الوحدة الإماراتي وبلوغ النهائيات.

وكانت ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، نفذها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، قد منحت الاتحاد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، حيث يعوّل المدرب البرتغالي على عزيمة لاعبيه لحسم المواجهة مرة أخرى.

ووصل الاتحاد إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة وهو في حالة متباينة من حيث النتائج، بعدما تلاشى طموحه في الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي مبكرًا خلال الموسم.

وبات السعي نحو تحقيق لقب قاري ثالث الهدف الرئيس للقطب الجداوي، حيث شدد كونسيساو على أهمية عدم ترك أي شيء للصدفة.

من جهته، قاد الياباني جو كورودا مدرب ماتشيدا فريقه من وسط ترتيب دوري الدرجة الثانية في اليابان إلى ربع نهائي البطولة القارية خلال ما يزيد قليلًا عن ثلاثة مواسم.

وكان ماتشيدا زيلفيا حصل في مرحلة المجموعات على المركز الأول في منطقة الشرق برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة، ثم فاز في دور الـ16 على جانجوون من جمهورية كوريا بواقع 1ـ0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل حصل الاتحاد على المركز الرابع في منطقة الغرب برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، حيث حقق خمسة انتصارات مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، ثم فاز في دور الـ16 على الوحدة الإماراتي 1ـ0 بعد التمديد.