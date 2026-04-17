اللصوص سطو على بنك.. وهربوا عبر النفق

أعلنت الشرطة الإيطالية أن لصوصًا مسلحين اقتحموا أحد البنوك في وسط مدينة نابولي، الخميس، وأخذوا نحو 25 شخصًا رهينة مدة ساعتين خلال نهب العشرات من صناديق الودائع الآمنة.

وأشارت التقارير إلى أن ثلاثة لصوص ملثمين، على الأقل، اقتحموا الفرع، وجرى اقتياد العملاء والعاملين إلى غرفة مجاورة وجرى تهديد العديد منهم تحت السلاح.

وأبلغ أحد المارة الشرطة بعدما لاحظ تحركات مريبة داخل البنك.

وطوقت خدمات الطوارئ منطقة وسط المدينة، وأحاطت المبنى.

وتمكنت الشرطة من إخراج المحتجزين بشكل تدريجي، دون أن يصاب أحد في الحادث.

وعندما اقتحمت القوات الخاصة الفرع كان المنفذون فروا بالفعل وعلى الأرجح عبر نفق تحت الأرض الذي يشتبه المحققون في أنه مرتبط بنظام الصرف الصحي، ولم تتضح قيمة المسروقات بعد.