كوريا الجنوبية تخطط على «فورمولا 1»

تطمح كوريا الجنوبية إلى استضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1، للمرة الأولى منذ عام 2013، وذلك بعد الكشف عن تصميم جديد للحلبة، وصفه المسؤولون بأنه مجدٍ اقتصاديًا.

ويقضي المخطط بتنظيم الجائزة الكُبرى على حلبة شوارع بطول 5 كيلومترات في مدينة إنتشون، الواقعة على مشارف سول، العاصمة.

وكان سباق جائزة كوريا الجنوبية الكبرى جزءًا من روزنامة البطولة العالمية، ونُظم على حلبة «يونجام» في جنوب البلاد منذ عام 2010، إلا أنه أُلغي بعد ثلاثة أعوام، بسبب التكاليف المرتفعة وضعف الإقبال.

وكان من المقرر أن يستمر الاتفاق بين المنظمين والفورمولا 1 حتى عام 2016 مع خيار التمديد لخمسة أعوام إضافية.

وأوضح مسؤولو مدينة إنتشون، أن خطتهم الجديدة قادرة على جلب عائدات مالية، مبينًا أنهم يأملون في استقطاب ما يصل إلى 400 ألف زائر، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن التصميم طُوّر بعد دراسة حلبات الشوارع في سنغافورة ولاس فيجاس.

وينص المخطط على أنه من الممكن ربط سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، الذي تحوّل إلى شكل من أشكال الترفيه، بالثقافة الكورية.

وتابع المشرفون على المشروع :«نتوقع تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، كدعوة فنانين عالميين، للارتقاء بالبنية التحتية الثقافية والسياحية في إنتشون إلى مستوى عالمي».

وتضم الروزنامة الحالية للفئة الأولى 24 جولة تلعب حول العالم، بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة في شرق آسيا.

وكان من المقرر أن تستضيف فيتنام إحدى الجولات في عام 2020، لكن تم إلغاء السباق بسبب تداعيات فيروس كورونا، ولم يُدرج في روزنامة السباقات منذ ذلك الحين.

وفي المقابل، وافقت تايلاند العام الماضي على طلب استضافة جولة على أراضيها.

وفاز الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فيراري حينها بالنسخة الأولى لجائزة كوريا الجنوبية الكبرى عام 2010، قبل أن يبسط الألماني سيباستيان فيتل، سائق ريد بول، هيمنته على النسخ الثلاث التالية.