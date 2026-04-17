رونالدو انتظار.. وأنجيلو والعقيدي جاهزان

يرافق البرازيلي أنجيلو جابرييل، ونواف العقيدي، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، بعثة القطب العاصمي إلى دبي، السبت، من أجل مواجهة الوصل الإماراتي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، الأحد، على ملعب زعبيل، بحسب مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الثنائي النصراوي أبديا جاهزية بعد إتمامهما برنامجهما العلاجي، على أن تتضح الصورة حول مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج متأثرًا بنزلة معوية أمام الاتفاق، الأربعاء الماضي، مساء الجمعة.

واشتكى أنجيلو من شد في العضلة الخلفية، فيما شعر العقيدي بآلام في المنطقة ذاتها تعرض لها قبل مباراة النصر أمام الأخدود السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وكسب النصر ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل بواسطة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، ضمن الجولة الـ 29، الأربعاء الماضي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

من جانب آخر، تغادر بعثة النصر، صباح السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية، على طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي.

ويجري الأصفر العاصمي تدريبًا واحدًا فقط على الملعب الرئيس، الذي سيحتضن المباراة، على أن يسبق التدريب عقد مؤتمر صحافي للبرتغالي جورجي جيسوس.

وكان النصر تصدر مجموعته الرابعة في البطولة القارية بالعلامة الكاملة 18 نقطة، وفي دور الـ16 تغلب على أركاداج ذهابًا وإيابًا 2ـ0.

وفي حال تخطيه الوصل، سيواجه الفائز من الأهلي القطري والحسين إربد الأردني.