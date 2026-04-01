ماذا تعرف عن بوريرام قبل نزال جدة؟

في عام 1970 تأسس بوريرام يونايتد تحت مسمى نادي هيئة كهرباء المحافظات «PEA FC» بواسطة الدكتور ويرا بيتراشات في بانكوك العاصمة التايلاندية، وانتقل إلى محافظة أيوتايا في عام 2005 قبل أن يشهد التحول الجذري والأهم في تاريخه عام 2009 حينما اشتراه السياسي ورجل الأعمال نيفين تشيدتشوب ونقله إلى مسقط رأسه في محافظة بوريرام.

قرر المالك الجديد تغيير اسم النادي رسميًا إلى بوريرام بي إي إيه ثم استقر على مسمى بوريرام يونايتد في عام 2012.

ويتخذ الفريق من ملعب «تشانج أرينا» الذي افتتح في عام 2011 معقلًا له، وهو ملعب خاص تبلغ سعته 32600 متفرج ويُعرف بلقب «قلعة الرعد».

استقطب بوريرام عبر تاريخه مجموعة من المحترفين الأجانب الذين تركوا أثرًا بالغًا في مسيرته، يتقدمهم المهاجم البرازيلي ديوجو لويس سانتو الذي يعد الهداف التاريخي للنادي برصيد يتجاوز 100 هدف، والجناح الغاني فرانك أتشيمبونج الذي انطلق من النادي نحو الملاعب الأوروبية، والمدافع الإسباني أندريس تونييز الذي قاد الخط الخلفي لأعوام طويلة، والمهاجم الكاميروني فرانك أوهاندزا ، وصانع الألعاب الفنزويلي يوهاندري أوروزكو، والبرازيلي جاجا كويليو الذي سجل رقمًا قياسيًا من الأهداف في موسم واحد، إضافة إلى لاعب الوسط الكوري الجنوبية جو سيول كي الذي أسهم في السيطرة المحلية والظهور القاري المميز.

تضم قائمة الفريق الحالية أسماء بارزة مثل القائد نيروبادين ويراواتنودوم والمدافع بانسا هيمفيبون ولاعب الوسط ثيراتون بونماتان والمهاجم سوباتشاي تشايديد، بينما يبرز من المحترفين الأجانب المهاجم البرازيلي جيليرمي بيسولي والنمساوي روبرت زولي والأسترالي كيني دوجال والحارس الفلبيني نيل إثيريدج.

تعاقب على الدفة الفنية لنادي بوريرام مدربون أجانب وضعوا أسس التفوق المحلي، يبرز منهم البرازيلي ألكسندر جاما الذي يعد الأكثر تحقيقًا للألقاب في تاريخ النادي بواقع 12 بطولة خلال فترتيه التدريبيتين، والياباني ماساتادا إيشي الذي صنع حقبة ذهبية بتحقيقه الثلاثية المحلية مرتين متتاليتين في موسمي 2021ـ2022 و2022ـ2023، والصربي ألكسندر يانكوفيتش الذي أسهم في تطوير المنظومة الدفاعية، والإسباني أليخاندرو مينينديز الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري وكأس الاتحاد في عام 2013، والصربي برانكو سميليانيتش الذي وضع اللبنات الأولى للمنافسة الآسيوية، وصولًا إلى المدرب الحالي الإنجليزي مارك جاكسون الذي يقود الفريق أمام شباب أهلي دبي، السبت، في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة.

سجل البطولات في خزينة النادي يضم 10 ألقاب في الدوري الممتاز تحققت في الأعوام 2008 و2011 و2013 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022 و2023 و2024، إضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد التايلاندي 6 مرات، وكأس الرابطة التايلاندية 7 مرات، وعلى المستوى الإقليمي حقق النادي بطولة أندية ميكونج مرتين في عامي 2015 و2016.