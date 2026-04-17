ديوكوفيتش يغيب عن دورة مدريد

يغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، عن دورة مدريد لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بسبب إصابة الكتف، وفق ما أعلن المصنف الرابع عالميًا، الجمعة.

ولم يلعب ديوكوفيتش، الفائز باللقب في مدريد، العاصمة الإسبانية 3 مرات، وصاحب 24 لقبًا كبيرًا في بطولات «الجراند سلام»، منذ خسارته أمام البريطاني جايك درايبر، في الدور الرابع من دورة «إنديان ويلز» لماسترز الألف نقطة، قبل ما يُقارب الـ30 يومًا.

وكتب النجم الصربي صاحب الـ 38 عامًا، في منشور بثه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» جاء فيه: «مدريد، للأسف لن أتمكن من المنافسة هذا العام، أتابع شفائي لكي أعود في أقرب وقت ممكن».

وخسر الصربي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع فبراير الماضي، إضافة إلى انسحابه من دورة الدوحة، بسبب الإرهاق، قبل أن يلمح إلى احتمال اعتزاله قريبًا

ووصل ديوكوفيتش، إلى الدور الرابع في «إنديان ويلز»، وانسحب بعد ذلك من دورتي «ميامي» و«مونتي كارلو» لماسترز الألف نقطة، بسبب إصابة في كتفه.

ويحتل ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا سابقًا، حاليًا المركز الرابع في التصنيف العالمي، ولم يكن لديه الكثير من النقاط للدفاع عنها في مدريد كونه خرج من الدور الثاني العام الماضي.