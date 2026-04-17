بعد 520 يوما.. إقالة رينارد من الأخضر

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، الجمعة، لوكالة «فرانس برس» أنه أُعفي من مهامه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل شهرين من مشاركته في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان قد أقيل من منصبه، أجاب المدرب الفرنسي الذي عاد إلى هذا المنصب في أواخر عام 2024، بالإيجاب، منهيًا علاقة دامت نحو 520 يومًا من ولايته الثانية.

وقال رينارد في تصريح هاتفي: «هذه هي كرة القدم، السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي.. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر».

وفي 11 أبريل الجاري، ربطت مصادر غير رسمية بين اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، وخلافة رينارد.

وكشف لـ «الرياضية» مصدر رسمي، فضّل عدم ذكر اسمه، عن أن مدرب الخليج الحالي ضمن قائمة محتملة، تم مناقشتها عقب الانتقادات الواسعة التي طالت المنتخب الأخضر بعد خسارتيه أمام مصر وصربيا تجريبيًّا تحضيرًا للمونديال.

وخسر المنتخب السعودي آخر مواجهتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الدولي، مارس الماضي، أمام مصر بنتيجة 0ـ4، وصربيا 1ـ2، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم.

ويعد رينارد أكثر المدربين قيادة للأخضر في عدد المباريات بواقع 68 مواجهة، بعد أن أدار المنتخب على فترتين بدءًا من التعادل مع مالي بهدف لمثله تجريبيًا في 5 سبتمبر 2019 وحتى الخسارة من بوليفيا 1ـ2 في 28 مارس 2023.

وعاد المدرب الفرنسي إلى الأخضر مجددًا حين قاده للتعادل سلبًا أمام أستراليا في 14 نوفمبر 2024 في التصفيات المونديالية حتى الخسارة من صربيا 1ـ2 في 31 مارس الماضي تجريبيًا.

وإجمالًا، كسب رينارد مع الأخضر 30 مواجهة، وخسر 22، وتعادل في 16 مباراة.