واتكينز يتمسك بحُلم المونديال

يُعلق أولي واتكينز، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، آماله على الانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، في بطولة ​كأس العالم 2026، على الرغم من استبعاده من مباراتين تجريبيتين، مارس الماضي، أمام أوروجواي، واليابان.

وردًا على ‌سؤال حول إمكانية عودته إلى منتخب ‌إنجلترا، قال واتكينز، صاحب الـ30 عامًا، لشبكة «تي.إن.تي سبورتس» الجمعة: «الأمر يرتبط فقط بمواصلة تسجيل الأهداف، هذا كل ما يمكنني فعله، شعرت بخيبة أمل لعدم ‌اختياري في التشكيلة السابقة، لكني أتفهم أسباب توخيل».

وأضاف واتكينز: «يتعين علي إثبات نفسي على ⁠أرض ⁠الملعب، ومواصلة تقديم أداء جيد، وتحقيق أكبر عدد ممكن من الأهداف حتى نهاية الموسم».

ولم يُدرج واتكينز، الذي خاض 20 مباراة دولية، ‌وكان ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة ​أوروبا ‌2024، ⁠في ​قائمة توماس توخيل، مدرب «الأسود الثلاثة» ⁠المؤلفة من 35 لاعبًا للمباراتين على ملعب «ويمبلي»، بعد معاناته من فترات تراجع تهديفي خلال الموسم.

ومنذ الإعلان عن التشكيلة، استعاد واتكينز حسه التهديفي، مسجلًا أربعة أهداف في أربع مباريات، من بينها هدفه ⁠رقم 100 بقميص أستون فيلا، خلال ‌الفوز 4ـ0 على بولونيا في الدوري ​الأوروبي، الخميس.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا مباراتين تجريبيتين أخريين، أمام نيوزيلندا وكوستاريكا، في يونيو المقبل، ضمن استعداداته لمونديال 2026، التي تستضيفه أمريكا، وكندا، والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وتستهل إنجلترا مشوارها بمواجهة كرواتيا 17 ​يونيو في دالاس، قبل ​أن تلتقي غانا 23 يونيو، ثم بنما بعد أربعة أيام.