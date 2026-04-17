شباك أبريل.. «شباب البومب» يزاحم «برشامة»

سجل فيلم «شباب البومب 3» حضورًا لافتًا في شباك التذاكر السعودي، بعدما حلّ ثانيًا ضمن قائمة أعلى 10 أفلام مبيعًا خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري، وفق إحصاءات هيئة الأفلام.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت نحو 4.3 مليون ريال خلال الأسبوع، عبر بيع 97.5 ألف تذكرة، مواصلًا بذلك أداءه القوي في دور العرض، على الرغم من المنافسة مع أفلام عالمية بارزة.

وجاء «شباب البومب 3» خلف الفيلم المصري «برشامة»، الذي تصدّر القائمة، فيما تفوق العمل السعودي على عدد من الإنتاجات العالمية، منها «The Super Mario Galaxy Movie»، و«Project Hail Mary».

وتصدّر الفيلم المصري «برشامة» القائمة بإيرادات وصلت إلى 10.8 مليون ريال، عبر 195.2 ألف تذكرة، فيما جاء «The Super Mario Galaxy Movie» ثالثًا بـ3.7 مليون ريال، و74 ألف تذكرة.

وحلّ فيلم «Project Hail Mary» رابعًا بإيرادات 1.7 مليون ريال، يليه «Vaazha II: Biopic Of A Billion Bros» خامسًا بـ1.2 مليون ريال.

وفي بقية الترتيب، جاء «Scream 7» سادسًا، ثم «Ready Or Not 2: Here I Come» سابعًا، و«They Will Kill You» ثامنًا، و«فاضي بشر» تاسعًا، فيما حلّ الفيلم الكلاسيكي «Goodfellas» في المركز العاشر.

يذكر أن فيلم شباب البومب 3 تصدَّر قائمة أعلى الأفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال مارس الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.