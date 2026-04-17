دورة ميونيخ.. زفيريف إلى نصف النهائي

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثًا عالميًا، الجمعة، إلى نصف نهائي دورة ميونيخ الألمانية في كرة المضرب 500 نقطة على الملاعب الترابية، بفوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو التاسع عشر 5ـ7 و6ـ0 و6ـ2 في ربع النهائي.

واحتاج حامل اللقب إلى ساعتين و15 دقيقة لتخطي عقبة سيروندولو، وضرب موعدًا مع الإيطالي فلافيو كوبولي السادس عشر عالميًا والرابع في الدورة، الذي تغلب على التشيكي فيت كوبريفا 6ـ3 و6ـ2 في ساعة و26 دقيقة.

واستهل زفيريف مواجهته أمام سيروندولو بطريقة مثالية وتقدم 4ـ1 في المجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه في الشوطين الثالث والخامس، قبل أن ينهار أداؤه ويخسرها 5ـ7 في 56 دقيقة بعدما نجح الأرجنتيني في كسر إرساله في الأشواط السادس والثامن والثاني عشر.

وبعد بلوغه نصف نهائي دورة مونتي كارلو، الأسبوع الماضي، أولى دورات ماسترز الألف نقطة هذا الموسم على الملاعب الترابية، لم يعرف زفيريف هذا التراجع في المستوى خلال المجموعة الثانية، التي حسمها نظيفة 6ـ0 في 29 دقيقة، فارضًا مجموعة ثالثة حاسمة.

ويلعب لاحقًا الأمريكي بن شيلتون، السادس عالميًا، مع جواو فونسيكا «35 عالميًا»، الموهبة البرازيلية الشاب وأحد أبرز الصاعدين في كرة المضرب العالمية على الملاعب الترابية، والكندي دينيس شابوفالوف مع السلوفاكي أليكس مولتشان، الصاعد من التصفيات.