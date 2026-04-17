الخليج يقترب من بويت.. ودونيس يغادر

اقتربت إدارة نادي الخليج من التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الأوروجوياني جوستافو بويت، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لتعثر المفاوضات مع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الفريق الحالي، أو رحيله لتدريب المنتخب السعودي، في ظل وجوده ضمن قائمة المرشحين للأخضر.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، فإن إدارة الخليج تقترب من الاتفاق النهائي، ويجري حاليًا التفاهم حول صياغة العقود الرسمية مع بويت، وفي حال تم التوقيع الرسمي سيقود الأوروجوياني الخليج لمدة موسم.

وكان المدرب الأوروجوياني بويت قاد فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي خلال الموسم الماضي، ويمتلك سجلًا تدريبيًا متنوعًا في عدة دوريات عالمية.

ويُعد بويت أول مدرب أوروجوياني يقود فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين تولى تدريب سندرلاند عام 2013، كما أشرف أخيرًا على تدريب منتخب اليونان قبل محطة الفريق الكوري.

وسبق لبويت أن مثّل، خلال مسيرته لاعبًا، ناديي تشيلسي وتوتنام، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي عبر برايتون عام 2009، كما خاض تجارب تدريبية في اليونان وإسبانيا والصين وتشيلي وفرنسا.