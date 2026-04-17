يايسله يعزز الهجوم.. ويستعيد مجرشي

عزّز الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، النزعة الهجومية في تشكيله، الذي يواجه جوهور دار التعظيم الماليزي، الجمعة، عبر إضافة الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيش إلى ثلاثي المقدّمة الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، والجناحين الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو.

ويتواجه الفريقان، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقبل أقل من ساعة على صافرة البداية، التي تنطلق في الـ 5:45 مساءً، صدر التشكيل الأهلاوي، مُسجِّلًا حضور السنغالي إدوارد ميندي بين القائمين والعارضة، والظهيرين علي مجرشي وزكريا هوساوي، والمدافعَين ريان حامد والبرازيلي روجير إيبانيز. وفي الوسط، يعتمد يايسله على ثنائية مكوَّنة من الإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي إنزو ميو. هجوميًا، يتحمل جوهور عبء التصدي للرباعي محرز وجالينو وجونسفاليش وأمامهم توني.

وضمن دور الـ 16، بدأ الألماني بزياد الجهني في الوسط إلى جانب كيسيه وميو، وهاجم بالثلاثي توني ومحرز وجالينو، كما أشرك محمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، أساسيًا، على حساب مجرشي، العائد من إصابة.

وتغلب الأهلي، حامل اللقب، 1ـ0 على الدحيل، مستفيدًا من هدفٍ متأخر لمحرز من ركلة حرة مباشرة.

وعلى مقاعد الاحتياط أمام جوهور، يجلس 12 لاعبًا أهلاويًا، من بينهم المدافع التركي ميريح ديميرال، العائد من إصابة، والمهاجم فراس البريكان، والجناح صالح أبو الشامات، والظهير البلجيكي ماتيو دامس، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط، والمهاجم البرازيلي ريكاردو دا سيلفا.