الأهلي يواجه 19 أجنبيًا

دخل فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الأول لكرة القدم إلى مواجهة الأهلي، مساء الجمعة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بتشكيلٍ اشتمل على لاعب ماليزي واحد مقابل 10 أجانب، فيما جلس على مقاعد الاحتياط 12 اسمًا، ثلاثةٌ منهم فقط ماليزيون. وفي المجمل، ضمّت قائمة جوهور 23 لاعبًا بينهم 19 أجنبيًا.

وبدأ الفريق الماليزي، الذي يدرّبه الإسباني تشيسكو مونوز، المباراةَ على ملعب «الإنماء» بخمسة من مواطنيه، بينهم الحارس أندوني زبياوري، ولاعبَين برازيليَين، ولاعب أرجنتيني، وآخر برتغالي، وآخر أذربيجاني، مع لاعب ماليزي واحد، هو إجناسيو إنسا، متوسط الميدان، الذي وُلِد وترعرع ولَعِب في إسبانيا.

وأصيب المهاجم البرازيلي خايرو دا سيلفا خلال الشوط الأول، واضطر مونوز إلى تغييره والدفع في الدقيقة 43 بمواطنه المهاجم أجير بارويتا.

وضمّت قائمة الفريق الماليزي 11 احتياطيًا آخر، بينهم ثلاثة لاعبين ماليزيين، مقابل ثلاثة من إسبانيا، وبرازيليَين، ولاعب أرجنتيني، وآخر كوري جنوبي، وآخر إيرلندي.

وانتهى الشوط الأول من لقاء الفريقين بالتعادل 1ـ1، وسجّل جوهور بهدف عكسي من علي مجرشي، ظهير الأهلي، في الدقيقة 19. وطُرِد مجرشي ببطاقة حمراء مباشرة، من الحكم الأردني أدهم مخادمة، في الدقيقة 37، بعد ضربة خلفية مزدوجة أصابت رأس خايرو في الهواء وأسقطته أرضًا على الفور مما دفع الأجهزة الطبية إلى التدخّل وحمله على نقّالة إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أدرك الأهلي التعادل عبر الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط.