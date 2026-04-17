أرتيتا: لا يشغل تفكيري سوى الفوز

كشف الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن احتمالية مشاركة الجناح نوني مادويكي أمام مانشستر سيتي، الأحد، لحساب الجولة الـ 33 للدوري الممتاز، في مباراة أكد أنهم لا يرضون إلا بنقاطها الثلاث.

وكان مادويكي اضطر للخروج بسبب الإصابة من مواجهة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، والتي خطف فيها الفريق بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد التعادل السلبي في لندن والفوز 1ـ0 ذهابًا.

ويتقدم أرسنال بست نقاط على السيتي ثاني الترتيب، الذي يمتلك مباراة مؤجلة. وعلى الرغم من الخسارة 1ـ2 أمام ضيفه بورنموث السبت الماضي، قال أرتيتا في مؤتمر صحافي الجمعة «إنه لا يزال واثقًا في فريقه، حتى مع غياب الجناح بوكايو ساكا ولاعب خط الوسط الإسباني ميكل ميرينو».

ولم يلعب ساكا منذ خسارة أرسنال في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام السيتي الشهر الماضي، بينما يغيب ميرينو عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في القدم في فبراير الماضي.

وأوضح المدرب الإسباني: «بوكايو غائب، هذا مؤكد، وميرينو سيغيب أيضًا.. لدينا حصة تدريبية أخرى غدًا. مادويكي متفائل للغاية، وهو لاعب يتحمل الألم. آمل أن يكون جاهزًا، لكننا سنرى ما إذا كان قادرًا على التدريب».

وتابع :«بدأ ساكا للتو القيام ببعض الأشياء. سنرى مدى تقدمه والسرعة التي يمكنه المضي قدمًا بها».

وأشار أرتيتا إلى أن أرسنال سيقيم مدى جاهزية عدة لاعبين غابوا عن المباريات الأخيرة، ومن بينهم القائد مارتن أوديجارد ويورن تيمبر وريكاردو كالافيوري، في محاولة لتعزيز تشكيلة الفريق استعدادًا للمباراة.

وأضاف: «بعض اللاعبين قريبون جدًا من العودة. الوقت المتبقي قصير، وسنحاول غدًا الضغط على الجميع. إذا كانوا في حالة جيدة، فسيكونون جزءًا من الفريق. سنجد حلًا مهما حدث، لقد اعتدنا على هذا الأمر كثيرًا الموسم الجاري».

ولفت أرتيتا أيضًا إلى أن ماكس داومان «16 عامًا»، والذي أصبح أصغر لاعب سنًا يسجل هدفًا في الدوري الممتاز في مارس الماضي، قد يشارك أمام السيتي: «سيكون جاهزًا، أنا متأكد من ذلك. ضعه في أي ظرف، وستعرف ما سيقدمه هذا الفتى».

ويسعى أرسنال إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 22 عامًا، وشدد أرتيتا على أهمية حصد النقاط الثلاث، الأحد، للحفاظ على مسار الفريق نحو اللقب، رافضََا التفكير في نتيجة غير الفوز، على الرغم من أن التعادل سيبقي المسافة بين الفريقين كما هي.

وقال: «إنها بالتأكيد أهم مباراة.. لا نفكر في التعادل.. لن نضيع ثانية واحدة في الحديث عن ذلك. لقد اكتسبنا الحق في أن نكون في هذا المركز، وأن ننافس على اللقب.. نستعد لكل مباراة من أجل الفوز، ولهذا السبب نحن في المكانة التي نحن فيها».