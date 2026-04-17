الأهلي يهزم النقص ويكتب التأهل الثالث إلى نصف النهائي

وصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثالثة في تاريخه والثانية تواليًا، بعدما تحدّى النقص العددي وفاز 2ـ1 على جوهور دار التعظيم الماليزي، مساء الجمعة في جدة، بهدفين مقابل هدف أمام أكثر من 40 ألف متفرج في ملعب «الإنماء».

وتأخر الأهلي، في المباراة المنتمية إلى ربع النهائي، بهدفٍ أحرزه لاعبه علي مجرشي بالخطأ في الدقيقة 19 عندما حاول اعتراض كرة عرضية فأهدى جوهور التقدّم. وطُرِد اللاعب ذاته في الدقيقة 37، إثر محاولته الوصول إلى الكرة بضربة خلفية مزدجة، تسبّبت في تعرُّض البرازيلي خايرو دا سيلفا، مهاجم الفريق الماليزي، لإصابة بليغة على مستوى الرأس.

وقبل انتهاء الشوط الأول، أدرك حامل اللقب التعادل بهدفٍ للإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، الذي استقبل ضربة ركنية برأسه مُرسِلًا الكرة إلى الشباك.

وفي الدقيقة 54، أحرز الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو الهدف الثاني لكتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتأهل حامل اللقب لمواجهة فيسيل كوبي الياباني، الإثنين في جدة، ضمن نصف النهائي.

ووصل الفريق إلى المرحلة ذاتها الموسم الماضي، بعدما فاز 3ـ0 على بوريرام التايلاندي ضمن دور الثمانية، وفي نهاية مشواره القاري تُوِّج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتجاوز الأهلي عقبة ربع نهائي البطولة عام 2012 عندما تعادل 0ـ0 مع سيباهان الإيراني ذهابًا وتغلب عليه إيابًا 4ـ1، وواصل تقدمه حتى بلغ المباراة النهائية وخسِرها من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

في المقابل، أوقف دور الثمانية المشوار الأهلاوي في دوري الأبطال أربع مرات، أولاها عام 2005 أمام جيانليباو الصيني وآخرها عام 2020 أمام النصر، وبينهما محاولتا 2013 أمام سيئول الكوري الجنوبي و2017 أمام بيرسبوليس الإيراني.

وانطلقت بطولة دوري أبطال آسيا في 2003 وبدءًا من نسخة الموسم الماضي تغير اسمها إلى «دوري الأبطال للنخبة».