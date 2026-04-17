أمام ماتشيدا زيلفيا.. كونسيساو يكرر قرار الوحدة

يُشارك البرتغالي روجر فيرنانديش، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أساسيًّا أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، معوِّضًا الهولندي ستيفن بيرجوين، مثلما حدث خلال الشوط الثاني من مباراة الوحدة الإماراتي الماضية لحساب دور الـ 16.

وأمام الوحدة، دخل فيرنانديش في الدقيقة «65»، بعد سحب الجناح الهولندي لمعاناته من إصابة عضلية.

وعلى الرغم من غياب بيرجوين عن التدريب الأخير الذي رصدته «الرياضية»، الخميس، انضمَّ اللاعب إلى القائمة، لكنه يجلس بديلًا لفيرنانديش.

ولم تطرأ تغييرات أخرى على التشكيل الاتحادي الأخير الذي بدأ موقعة الانتصار بهدف نظيف على الوحدة.

ويدفع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والكاميروني ستيفان كيلر، وحسن كادش، والألباني ماريو ميتاي.

ويلعب البرتغالي دانيلو بيريرا مجددًا في خط الوسط، وإلى جواره البرازيلي فابينيو تفاريس، وأمامهما الجزائري حسام عوّار.

ويهاجم الاتحاد منافسه بالفرنسي موسى ديابي وروجر فيرنانديش، الجناحين الأيمن والأيسر، ومعهما المغربي يوسف النصيري، رأس الحربة.

ويجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعبًا، بينهم بيرجوين، والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، والمدافع الصربي يان كارلو سيميتش، إلى جانب 9 أسماء محلية.