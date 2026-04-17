بعد الإصابة.. حالة مهاجم جوهور تستقر داخل الغرفة 8

اطمأن الجهاز الطبي لفريق جوهور دار التعظيم الماليزي الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، على المهاجم البرازيلي خايرو داسيلفا داخل الغرفة رقم 8 في قسم الطوارئ بمجمع الملك عبد الله الطبي في جدة.

وتعرَّض اللاعب إلى إصابةٍ بالغةٍ في الدقيقة 37 من المواجهة بين فريقه والأهلي على ملعب «الإنماء»، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحاول علي مجرشي، ظهير الأهلي، الوصول إلى الكرة عبر ضربةٍ خلفيةٍ مزدوجةٍ، لكنَّه ركل رأس البرازيلي في الهواء. وعلى الفور، سقط الأخير أرضًا، ما أصاب اللاعبين بالهلع، ودفع الأجهزة الطبية إلى التدخل السريع، وحمل المصاب على نقَّالةٍ إلى خارج الميدان الأخضر.

وحسبما رصدت «الرياضية»، نقلت سيارة إسعافٍ مهاجم جوهور إلى مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، قاطعةً المسافة من الملعب في نحو 15 دقيقةً.

وأُدخِل داسيلفا فور وصول الإسعاف للمجمع إلى الغرفة رقم 8 في قسم الطوارئ، وكان برفقته منسِّق الجهاز الطبي لفريقه. وبعد قليلٍ، قال لـ «الرياضية» المنسِّق: «حالة اللاعب استقرَّت. أصيب في وجهه، والآن تحدَّث معي، وسيخضع لفحصٍ بالأشعة للاطمئنان عليه».

وأشهر الأردني أدهم مخادمة، حكم المباراة، بطاقةً حمراء لمجرشي بعد اللعبة المشتركة مع داسيلفا، التي حبست أنفاس اللاعبين، وظهر بعضهم واضعًا يديه الاثنتين على رأسه من الصدمة بعد النظر إلى اللاعب المصاب.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 2ـ1، وتأهله إلى نصف نهائي البطولة، الذي يجمعه بفيسيل كوبي الياباني، الإثنين.