نيوم يكسب تجربة ضمك بثلاثية

كسب فريق نيوم الأول لكرة القدم نظيره ضمك 3ـ1 في المباراة التجريبية التي جرت على ملعب نادي الوطني في تبوك ضمن تحضيراتهما لاستكمال مشوارهما في دوري روشن السعودي.

وتناوب على تسجيل ثلاثية نيوم عبد الملك العييري، والجزائري سعيد بن رحمة، وعون السلولي في الدقائق 10 و16 و26، بينما جاء هدف ضمك الوحيد عبر حسن ربيع «62».

ومنح الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب نيوم، والبرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، الفرصة لعددٍ كبيرٍ من اللاعبين خلال المباراة بهدف الوقوف على مستوياتهم قبل العودة إلى منافسات الدوري.

ويحتل نيوم المركز الثامن في الدوري برصيد 39 نقطةً، وتبقَّت له خمس مبارياتٍ أمام الحزم، والفتح، والشباب، والهلال، والاتفاق، في حين يأتي ضمك في المركز الـ 15 بـ 23 نقطةً، وتنتظره ستة لقاءاتٍ ضد الأخدود، والهلال، والخليج، والاتحاد، والفيحاء، والنصر.