تشيلسي يتمسك بكايسيدو حتى 2033

مدَّد الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب الوسط، عقده مع فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم حتى 2033، وفقًا لما أعلنه النادي اللندني، الجمعة.

وقال الدولي الإكوادوري، البالغ 24 عامًا، في بيان: «أنا أؤمن بهذا الفريق وبهذا النادي، وأعلم أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ما زلنا في البداية فقط».

وكان كايسيدو قد وقّع عقدًا لثمانية أعوام عند انضمامه إلى تشيلسي في 2023، قادمًا من برايتون مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

وجعل هذا الانتقال منه حينها أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، قبل أن يتجاوزه لاحقًا المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، المنتقل من نيوكاسل، إلى ليفربول مقابل 125 مليونًا.

وسجَّل كايسيدو ثمانية أهداف في 140 مباراة خاضها بقميص «البلوز». وعلى الرغم من تغيير المدرب خلال الموسم وتعيين ليام روسينيور خلفًا للإيطالي إنتسو ماريسكا، حافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية.

ويحتل تشيلسي راهنًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يهدد بعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المنتظر أيضًا أن يشارك كايسيدو مع منتخب الإكوادور في كأس العالم 2026.