يايسله: التعادل أعاد قوّتنا.. وكيسيه: الخبرة تدخلت

تحدَّث الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ولاعبه الإيفواري فرانك كيسيه عن عقلية العودة في النتيجة خلال مؤتمرٍ صحافي بعد الفوز 2ـ1 على جوهور دار التعظيم الماليزي، الجمعة، في جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصرَّح يايسله: «المباراة كانت صعبةً للغاية، خاصَّةً بعد حالة الطرد. الأمر كان صعبًا من الناحية الذهنية». وأشار إلى تأثير هدف التعادل قائلًا: «بعد الهدف عادت لنا القوة، وكنا نستحق الفوز».

وحول تصرُّفه بعد البطاقة الحمراء، والنقص العددي، أوضح: «البطاقة كانت صعبةً علينا، وكان علينا التركيز على أنفسنا، وإظهار عقليةٍ إيجابيةٍ. كنا نستحق هذه النتيجة».

وكشف كيسيه، بدوره، عن فحوى اجتماعه مع زملائه على أرضية الملعب بعد طرد الظهير علي مجرشي، وأبان: «قرَّرنا نحن لاعبي الخبرة، أنا ومحرز وميندي، الاجتماع مع باقي اللاعبين، وتحدَّثنا عن ضرورة الظهور بشكلٍ أفضل. عمِلنا على أنفسنا من الناحيتين الذهنية والبدنية».

وعبَّر الإيفواري، صاحب هدف التعادل، عن شعوره بالفخر بعد الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وشدَّد: «هذه المباراة لم تكن سهلةً أبدًا، لكنْ بسبب عقلانية الفريق ظفرنا بالنتيجة التي أردناها».

ويواجه حامل اللقب فريق فيسيل كوبي الياباني، الإثنين في جدة، ضمن دور الأربعة.