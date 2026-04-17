رونالدو يتقدم بعثة النصر إلى دبي

يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، البعثة المغادرة عبر طائرة خاصة إلى دبي، السبت، استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي، الأحد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وكان رونالدو اشتكى من نزلة معوية حالت دون إكماله مواجهة الاتفاق، الأربعاء، في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، قبل أن يعود إلى المشاركة في الحصة التدريبية، الجمعة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن قائمة الفريق النصراوي لرحلة دبي تضم 25 لاعبًا بينهم أربعة حراس مرمى وهم: البرازيلي بينتو ماتيوس، نواف العقيدي، سلطان الماص، وعبد الرحمن العتيبي.

وأدرج الماص والعتيبي في القائمة الآسيوية عوضًا عن مبارك البوعينين وراغد النجار، اللذين خرجا من الحسابات بعد إنهاء موسمهما عقب إصابتيهما بالرباط الصليبي.

وإضافة إلى الحراس الأربعة، تألفت قائمة النصر من: نواف بوشل، سلطان الغنام، نادر الشراري، عبد الإله العمري، عبد الله الخيبري، الإسباني إينيجو مارتينيز، سالم النجدي، الفرنسي محمد سيماكان ومواطنه كينجسلي كومان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، البرازيلي أنجيلو جابرييل، سعد الناصر، العراقي حيدر عبد الكريم، السنغالي ساديو ماني، أيمن يحيى، محمد مران، عبد الله الحمدان، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش.

ويخوض الفريق النصراوي حصة تدريبية على ملعب زعبيل، السبت، تأهبًا لمواجهة الوصل في الملعب ذاته.

ويسبق التدريبات المؤتمر الصحافي للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، للحديث عن لقاء الفريق الإماراتي.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد تصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة»، قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني بالفوز عليه بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ16.

ويضرب الفريق النصراوي حال تخطيه الوصل موعدًا مع الفائز من مواجهة الأهلي القطري والحسين إربد الأردني في نصف النهائي.