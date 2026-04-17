دي زيربي: موسم روميرو انتهى.. وشارة القيادة لا تشغل بالي

أكد الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الأرجنتيني كريستيان روميرو، قلب الدفاع، سيغيب عما تبقَّى من الموسم للإصابة.

وكان روميرو تعرَّض لإصابةٍ في الركبة قد تُهدِّد أيضًا مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم خلال خسارة توتنام 0ـ1 أمام سندرلاند، نهاية الأسبوع الماضي، في أول مباراةٍ للمدرب الإيطالي.

وقال دي زيربي :«أنا حزينٌ من أجله. روميرو أولًا وقبل كل شيءٍ يحب توتنام، وعلى الناس أن تعرف أنه يتألَّم بسبب هذه الإصابة، ولأنه لن يتمكَّن من اللعب معنا مجدَّدًا الموسم الجاري».

ودون تحقيق أي فوزٍ في 14 مباراةً بالدوري، يتأخر توتنام بنقطتين عن منطقة الأمان قبل ست لقاءاتٍ على نهاية الموسم.

لكنْ الفوز على برايتون، فريق دي زيربي السابق، السبت، من شأنه أن يُخرِج توتنام من المراكز الثلاثة الأخيرة لمدة 48 ساعةً على الأقل.

وتابع المدرب في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «أعتقد أن الفوز بمباراةٍ أمرٌ حاسمٌ، ليس فقط من أجل الترتيب. هو بالطبع يؤثِّر في الجدول، لكن علينا أن نشعر مجدَّدًا بمتعة الفوز وما يمكن أن يفعله. لا أشك إطلاقًا في جودة اللاعبين».

وفي محاولةٍ لتعزيز الانسجام داخل الفريق، اصطحب دي زيربي لاعبيه، الأسبوع الجاري، إلى عشاءٍ في حي مايفير اللندني. وأبدى المدرب استعداده لتكرار المبادرة، ودفع الفاتورة في الأسابيع المقبلة إذا كوفئ عن طريق تحسين النتائج على أرض الملعب.

وقال المدرب السابق لمرسيليا الفرنسي: «كان الطعام رائعًا، وإذا فزنا، فأنا مستعدٌّ لدفع ثمن عشاءٍ كل أسبوعٍ».

وأردف: «أنا إيجابي، وجاهزٌ للقتال، وأؤمن بالبقاء في الدوري الإنجليزي. أؤمن بالكلمات التي قلتها الأسبوع الماضي. التركيز هو الفوز بمباراةٍ واحدةٍ».

وقد يعود الأوروجوياني رودريجو بنتانكور، لاعب الوسط، إلى الملاعب أمام برايتون بعد غياب دام ثلاثة أشهرٍ بسبب الإصابة.

في المقابل، لا يزال الإيطالي جولييلمو فيكاريو، الحارس الأساسي، خارج الحسابات بعد خضوعه لعمليةٍ جراحيةٍ لمعالجة فتقٍ أصيب به.

وحول مَن سيرتدي شارة القيادة في غياب روميرو، أجاب دي زيربي: «لم أقرِّر بعد لأن لدي مشكلاتٍ أخرى أكثر أهميةً يجب إيجاد حلٍّ لها»

وأضاف: «أود أن يكون جميع اللاعبين قادةً، خاصَّةً في هذه اللحظة. لا يهم إن كنت تلعب في التشكيلة الأساسية، أو إن كنت ستلعب 30 أو 90 دقيقةً، أو حتى إن لم تلعب على الإطلاق. علينا أن نشعر بمسؤولية هذا الموقف، ولا يمكننا أن نبكي، وإلا فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، وأن نكون أقوى للخروج من هذا الوضع، لأننا قادرون على فعل ذلك».