مونيوز: الأهلي تحسّن بعد الطرد

لفت الإسباني تشيسكو مونيوز، مدرب فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الأول لكرة القدم، إلى صعوبة صناعة الفرص أمام الأهلي.

وبعد الخسارة من الأهلي 1ـ2، الجمعة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قال مونيوز خلال مؤتمرٍ صحافي: «حامل اللقب ظهر بمستوى أفضل بعد طرد أحد لاعبيه».

وأكمل: «حصلوا على فرصٍ أكثر، ويمتلكون خطَّ دفاعٍ متميِّزًا»، مُشدِّدًا: «من الصعب للغاية أن تصنع فرصًا أمامهم، كان ينبغي علينا استخدام السرعة، والتحكُّم أكثر في مجريات اللعب».

وعدَّ الإسباني الخسارة ضمن دور الثمانية مخيِّبةً للغاية، وأوضح: «كان يجب أن نتحلَّى بمزيدٍ من التركيز في بعض دقائق المباراة، لو أحرزنا هدف التعادل لتغيَّرت كثيرٌ من المجريات».

وشكر مدرب جوهور السعودية على الجانب التنظيمي، وصرَّح: «التنظيم كان رائعًا للغاية. من أول لحظةٍ قدَّم لنا الجميع المساعدة. كل شيءٍ هنا جميلٌ جدًّا، ونشكر السعودية على كل شيءٍ». مضيفًا: «أمرٌ صعبٌ أن نتكيَّف مع أي بلدٍ آخر، لكنْ أنتم ساعدتمونا على هذا الأمر».

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقِب طرد ظهيره علي مجرشي في الدقيقة 37. وبعد النقص العددي، أحرز حامل لقب دوري الأبطال للنخبة هدفيه.