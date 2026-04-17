دورة برشلونة.. فيلس يقصي موسيتي

بلغ الفرنسي آرثر فيلس نصف نهائي دورة برشلونة للتنس بتخطيه الإيطالي لورينزو موسيتي، المصنَّف الثاني في الدورة، 6ـ3 و6ـ4، الجمعة.

وهذه المرة الثانية الموسم الجاري التي يتغلَّب فيها فيلس، المصنَّف الـ 30 عالميًّا، على لاعبٍ من العشرة الأوائل بعد تخطيه الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في دورة إنديان ويلز للماسترز «ألف نقطة»، مارس الماضي.

وبلغ فيلس نصف نهائي برشلونة، العام الماضي، لكنَّه خسر حينها أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

ويضرب اللاعب موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من لقاء البريطاني كاميرون نوري، السابع في الدورة والـ 24 عالميًّا، والإسباني رافائيل خودار، الذي يشارك ببطاقة دعوة.

وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنَّف الخامس، إلى نصف النهائي على حساب التشيكي توماس ماخاتش 6ـ4 و6ـ3.

ويلتقي روبليف في الدور المقبل الصربي حمد مدجيدوفيتش الذي تغلَّب على البرتغالي نونو بورجيش 7ـ6 «8ـ6» و6ـ2.