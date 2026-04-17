الزمالك يقصي بلوزداد.. ويلامس اللقب الثالث

تأهل فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية» بعد تعادله السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة لكليهما إلى أهداف طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ونجح الزمالك في بلوغ المباراة النهائية بعدما كان قد فاز ذهابًا بهدف نظيف في الجزائر.

وسيلتقي الزمالك، الفائز بلقب البطولة مرتين عامي 2019 و2024، في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي تلعب الأحد، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في الجزائر.