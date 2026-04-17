الشعلة يحتضن الشبابيين في الدوحة

يبعد مقر سكن فريق الشباب الأول لكرة القدم في فندق الشعلة في الدوحة، العاصمة القطرية، نحو كيلو متر واحد فقط عن ملعب خليفة الدولي، الذي يحتضن مواجهة زاخو العراقي، الأحد، ضمن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.

ويؤدي اللاعبون تدريباتهم على ملاعب أكاديمية أسباير القريبة من مقر السكن، ويعقد الجزائري نور الدين زكري، مدرب الفريق، المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة رفقة لاعب من الشباب عند الـ 5:30 من مساء السبت.

وكان الشباب بلغ الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية بعد حلوله وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف الريان القطري المتصدر بـ12 نقطة، بفارق الأهداف عن النهضة العماني صاحب الرصيد ذاته، فيما جاء تضامن حضرموت اليمني رابعًا.

في المقابل، تأهل زاخو العراقي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متقدمًا على القادسية الكويتي، صاحب الـ10 نقاط، ثم العين ثالثًا بـ9 نقاط، وسترة البحريني رابعًا بنقطتين.