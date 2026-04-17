«كسابة المنائر» و«إريكا الخالد» تتصدران «جمال الخيل»

انطلقت منافسات بطولة منطقة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026 وسط مشاركةٍ واسعةٍ، وفي أجواءٍ تنافسيةٍ، تعكس الاهتمام المتنامي بالخيل العربية الأصيلة وجودة إنتاجها.

وجاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي: في الفئة الأولى مهرات أعمار عام، حقق مربط إف آر دي صدارة الفئة عبر «كسابة المنائر»، وبلغ عدد المجموعات ثلاث مجموعاتٍ وسط مشاركة 43 مهرةً، أمَّا أعلى درجةٍ فيها فكانت 91.67.

وفي الفئة الثانية مهرات أعمار عامين، حقَّقت مزرعة الخالد لقب الفئة عبر «إريكا الخالد»، وتنافست فيها 31 مهرةً ضمن مجموعتين، وبلغت أعلى درجةٍ مسجَّلةٍ 92.17.

وسجلت الإحصاءات العامة في اليوم الأول من البطولة تتويج 30 خيلًا، و24 مربطًا، فيما بلغ عدد الخيل المتأهلة 18 رأسًا، وعدد المرابط المتأهلة 15.

وتأتي البطولة ضمن الروزنامة السنوية لمركز الملك عبد العزيز للخيل تأكيدًا لدوره في دعم الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز تنافسية المرابط، والارتقاء بجودة الإنتاج.