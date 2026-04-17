أخضر الشاطئية يدشن تدريبات سانيا

دشّن فريق السعودية لكرة القدم الشاطئية تدريباته في مدينة سانيا الصينية، الجمعة، استعدادًا للمشاركة في منافسات النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية سانيا 2026.

وأجرى الفريق حصته التدريبية الأولى ضمن برنامجه الإعدادي للبطولة، حيث ركّز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

ويستهل فريق السعودية مشواره في منافسات المجموعة الثانية بمواجهة منتخب تايلاند 23 أبريل الجاري، ثم يلاقي الإمارات 24 منه، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام إيران 25 الشهر ذاته.

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس» تأتي مشاركة أخضر الشاطئية ضمن حضوره في الدورة، في إطار مواصلة الظهور في المحافل القارية، وتعزيز حضور السعودية في الرياضات الشاطئية المختلفة.

يُذكر أن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة تُلعب في مدينة سانيا بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة 45 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، وببرنامج يضم 14 رياضة و15 تخصصًا، فيما تشهد الدورة مشاركة نحو 1,790 رياضيًا، في عودة للألعاب بعد آخر نسخة عام 2016.