جوارديولا: الخسارة أمام أرسنال تنهي مشوارنا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ الخسارة أمام أرسنال الأحد ستنهي آمالهم في التتويج بلقب الدوري الممتاز، لكنه شدَّد على أنَّ الفوز سيفرض عليهم الكثير من العمل.

ويتقدم أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بست نقاط في صدارة الترتيب، إلا أنَّ سيتي يملك أفضلية اللعب على ملعبه، إضافة إلى مباراة مؤجلة.

وفي حال فوز سيتي على أرسنال الأحد، ثم على بيرنلي المتعثر الأربعاء في المرحلة الـ 34، سيتصدر الترتيب للمرة الأولى منذ أشهر.

ويعاني أرسنال، الساعي إلى إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 22 عامًا، في الأسابيع الأخيرة. فالهزيمة أمام سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي أطلقت سلسلة سلبية حقق خلالها فوزًا واحدًا فقط في خمس مباريات ضمن مختلف المسابقات.

مع ذلك، أبدى جوارديولا حذره من التحديات التي تنتظر فريقه في الأسابيع المقبلة، مع زيارتين صعبتين إلى إيفرتون وبورنموث في المرحلة الختامية من الموسم.

وقال جوارديولا، الجمعة، في مؤتمره الصحافي قبل القمة الأحد: «إذا خسرنا، نعم، سيكون الأمر انتهى.. لكن في حالتي التعادل أو الفوز، ومع معرفتنا بأن أرسنال سقط أمام بورنموث مطلع الشهر لا تزال أمامنا مباريات سنخوضها. ست مباريات عدد كبير، نظرًا إلى جدولنا في ختام الموسم خاصة».

كما واجه أرسنال ضغطًا إضافيًّا هذا الأسبوع بعد تجاوزه سبورتينج البرتغالي بصعوبة وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين حظي سيتي بسبعة أيام كاملة للتحضير.

وأوضح جوارديولا أنَّ أرسنال أثبت نفسه حتى الآن أفضل فريق في إنجلترا، محذرًا لاعبيه من الوقوع في فخ التشتت بسبب التركيز المفرط على صراع اللقب. وقال: «لقد كانوا الأفضل حتى الآن، لكننا نريد تحديهم».

وأضاف: «قلت اليوم للاعبين: إنها مجرد مباراة كرة قدم، وعلينا التعامل معها على هذا الأساس. إذا انشغلت بالعواطف، تفقد تركيزك، وهكذا تخسر».

وتابع: «ما هو الهدف؟ أن تقدم أداءً جيدًا، وهذا بالضبط ما يجب عليك فعله في كل الجوانب المطلوبة لمواجهة فريق مثل أرسنال».

ولفت جوارديولا أن نيكو أورايلي، الذي سجَّل هدفي نهائي كأس الرابطة، بات جاهزًا على الرغم من خروجه مصابًا في المباراة التي فاز فيها الفريق على تشيلسي 3ـ0 نهاية الأسبوع الماضي، فيما لا يزال القائد الدولي البرتغالي روبن دياش، قطب الدفاع، خارج الحسابات.