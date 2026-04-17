ليفاندوفسكي: لقب الدوري أهم من مستقبلي

رفض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الحديث عن أي عروض مستقبلية، بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل، مفضلًا التركيز على إنهاء الموسم بلقب ثالث في الدوري.

ويرغب برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الدوري حاليًّا، في الإبقاء على ليفاندوفسكي «37 عامًا» لموسم آخر، ولكن مع تقليل راتبه، إضافة إلى ذلك تتوافر خيارات عدة للمهاجم في انتقالات الصيف، لا سيما في الدوري الأمريكي، وكذلك إمكانية الانتقال إلى السعودية وإيطاليا.

ونقلت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن ليفاندوفسكي تصريحاته في برنامج «فان زون» على قناة «إي سبورت 3»: «لدينا وقت، وأعتقد أنَّ النادي يعرف كل شيء، أحتاج إلى بعض الوقت من أجل التفكير، وهذا أمر واضح للطرفين، الأهم هو معرفة ما نريد تحقيقه الموسم الجاري».

وأضاف: «لا أريد الحديث عن العروض أو المستقبل، الدوري الإسباني هو الأهم، بعد ذلك يمكننا الحديث عن ذلك».

من جهته، أوضح موقع «ميلان ريبورتس»، الجمعة، أنَّ بيني زهافي، وكيل أعمال المهاجم البولندي، وضع إيطاليا ضمن جولاته العديدة، لزيارة محتملة إلى إيطاليا، قد يُسهم ذلك في توضيح إمكانية المضي قدمًا في إتمام الصفقة بشكل واقعي.

وذكر الموقع أنَّ المشكلة تكمن في الجانب المالي، فإذا أراد ليفاندوفسكي الانتقال إلى إيطاليا، فسيتعين عليه تقديم تضحيات مالية، وهذا مشابه للعرض الذي قدَّمه برشلونة بالفعل، الذي اقترح فيه تجديدًا مخفضًا لعقده، وهو ما لا يلقى قبولًا، إذ لا يرى اللاعب مبررًا للتخلي عن هذا الجزء الكبير من راتبه، كما نقل موقع «كالتشيو ميركاتو».

ولفت «ميلان ريبورتس» أنَّ نادي ميلان أجرى اتصالات أولية مع وكيل ليفاندوفسكي ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة بهدف استكشاف آفاق الوصول إلى تصور مالي يجعل انتقاله ممكنًا.

وبحسب الموقع، يتقاضى ليفاندوفسكي حاليًّا 20 مليون يورو صافية سنويًّا، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف راتب البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في ميلان.



وما يجعل الصفقة مناسبة هو دعم النجم السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار ملاك النادي، إذ يرى أنَّ ليفاندوفسكي هو اللاعب الأمثل لرفع مستوى الفريق فورًا، تمامًا كما فعل هو نفسه عندما عاد إلى ميلان بعد تجارب في فرنسا وإنجلترا وأمريكا.

وبعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب «3ـ2»، يدرك ليفاندوفسكي أنَّه سيضطر إلى بذل أقصى جهد خلال نهاية الموسم، على الأقل للفوز بلقب الدوري مع برشلونة.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة قبل نهاية الموسم بسبع جولات، ويتقدم على ملاحقه ريال مدريد بتسع نقاط، ويحتاج حسابيًّا إلى 13 نقطة لحسم اللقب، دون الالتفات إلى نتائج منافسيه.

ومنذ وصوله إلى برشلونة في يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، شارك قائد المنتخب البولندي في 178 مباراة مع برشلونة، سجَّل خلالها 118 وصنع 23، وتُوِّج بستة ألقاب، الدوري «2» السوبر«3» وكأس الملك «1». كما فاز بلقب هداف الدوري الإسباني موسم 2022ـ2023 بـ 23 هدفًا.