القادسية يخسر ريتيجي والعمار حتى نهاية الموسم

انتهى موسم الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، وزميله تركي العمار، لاعب الوسط، بسبب الإصابة، حسبما أفاد النادي، الجمعة.

وأوضح النادي الشرقي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أنَّ الفحوصات الطبية التي أجراها الإيطالي ريتيجي والعمار أكدت إصابة الأول بكسر في مفصل الكاحل، وسيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، والثاني بكسر النتوء المستعرض في الفقرتين القطنيتين الثانية والثالثة، مؤكدًا في الوقت ذاته غياب اللاعبَين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعرض ريتيجي والعمار للإصابة خلال مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

ولحق المهاجم الإيطالي والعمار بزميليهما وليد الأحمد والألماني جوليان فايجل، اللذين انتهى موسمهما بسبب الإصابة.

وأجرى الأحمد عملية جراحية في الرباط الصليبي، بينما أصيب فايجل في منطقة البطن ستغيبه عن الملاعب ثمانية أسابيع.

وقاد ريتيجي «26 عامًا» خط الهجوم القدساوي خلال 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها 19 هدفًا وصنع اثنين، في المقابل شارك العمار «26 عامًا» في 25 مواجهة بمختلف المسابقات، وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وتبقت خمس مباريات للفريق الشرقي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أمام الرياض، النصر، الفيحاء، الحزم، والاتحاد.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 62 نقطة، جمعها من 18 انتصارًا و8 تعادلات، بينما خسر ثلاث مرات بعد مرور 29 جولة من الدوري.