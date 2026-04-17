مشهد تكرر آخر 3 مشاركات.. الاتحاد يغادر آسيا من ربع النهائي

توقَّفت مشاركةٌ ثالثةٌ على التوالي لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا للنخبة عند الدور ربع النهائي بخسارته أمام منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني 0ـ1، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية في جدة.

وسجَّل هدف المباراة الوحيد الأسترالي تيتي ينجي، مهاجم الفريق الياباني، في الدقيقة 31، ولم يستطع الاتحاد تعويضه.

وفي الدقيقة 88، ألغى الصيني ما نينج، حكم المباراة، هدفًا للبرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، بسبب لمسة يدٍ، رصدها أثناء المراجعة على شاشة تقنية VAR.

وغادر الفريق الجدَّاوي من ربع النهائي، على غرار المشاركتين الماضيتين 2023ـ2024 و2018ـ2019، وللمرة الخامسة إجمالًا بإضافة نسختَي 2005ـ2006 و2013ـ2014.

وتلقَّى فريق «النمور» أول خسارةٍ له في المسابقة أمام منافسٍ ياباني بعد انتصارين سابقين حققهما على ناجويا جرامبوس لحساب نصف نهائي 2009.

وبعدما تخطَّى الاتحاد، ينتظر ماتشيدا زيلفيا الفائز من مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي وشباب الأهلي الإماراتي لملاقاته في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل.