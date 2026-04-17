التعثر الثاني.. ساسوولو يهدد أحلام كومو

تلقت آمال فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم في المشاركة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى لضربة موجعة بسقوطه الجمعة أمام مضيفه ساسوولو 1-2 في افتتاح المرحلة الـ 33.

وأحرز هدفيّ ساسوولو كلّ من كريستيان فولباتو «42» والأنجولي مبالا نزولا «44» فيما حمل هدف كومو الوحيد توقيع الأرجنتيني نيكو باس «45-1».

ورفع ساسوولو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، محققًا انتصاره الـ 13 في الدوري. في المقابل، تجمّد كومو عند 58 في المركز الخامس، وفشل في الارتقاء مؤقتًا إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله يوفنتوس بـ 60 نقطة، والذي يستقبل بولونيا الأحد.

كما واصل فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس سلسلة تعثّراته، فتكبّد خسارة ثانية تواليًا بعد السقوط أمام إنترميلان 3-4 مقابل تعادل في المباريات الثلاث الأخيرة.

وبات باستطاعة روما سادس الترتيب بـ57 نقطة، انتزاع المركز الخامس من كومو، في حال نجح بالانتصار على أتالانتا السابع السبت.

ويخوض كومو الثلاثاء إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام مضيفه إنتر، علمًا أنهما تعادلا من دون أهداف ذهابًا في كومو.