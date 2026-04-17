المرة الرابعة.. الأهلي النفس الأطول بين السعوديين

بقِيَ فريق الأهلي الأول لكرة القدم ممثلًا وحيدًا لدوري روشن السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأهله إلى نصف النهائي على حساب جوهور دار التعظيم الماليزي وخسارة الاتحاد من ماتشيدا زيلفيا الياباني ضمن دور الثمانية، مساء الجمعة في جدة. وكان الهلال قد خسِر من السد القطري، الإثنين، في دور الـ 16.

وللمرة الرابعة في دوري الأبطال باسميه الحالي والسابق، يكون الأهلي صاحب النفس الأطول بين الفرق السعودية المشارِكة.

وسجَّل الفريق هذه الميزة للمرة الأولى خلال موسم 2011ـ2012 عندما وصل إلى المباراة النهائية متجاوزًا الاتحاد، غريمه التقليدي، ضمن دور الأربعة من نسخةٍ شهِدَت خسارة الهلال في دور الثمانية من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي تُوِّج باللقب.

وعرِفت نسخة 2017ـ2018 حضورًا محدودًا لدوري المحترفين عبر فريقَي الأهلي والهلال فقط. وودّع «الأزرق» المنافسة في مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الرابعة. ولم تدم رحلة الأهلي طويلًا، فبعد تأهله إلى مراحل الإقصاء خسِر من السد القطري لحساب دور الـ 16.

وخلال الموسم الماضي، وتحت مسمّى النخبة الجديد، حجزت الأندية السعودية 75 في المئة من مقاعد دور الأربعة، بوصول الأهلي والهلال والنصر إليه. وفاز الأهلي على الهلال 3ـ1 ووصل إلى النهائي قبل يوم من خسارة النصر 2ـ3 أمام كاواساكي فرونتال الياباني. واحتفل الأهلي باللقب إثر فوزه بهدفين نظيفين على كاواساكي فرونتال في العُرس الختامي.

وفي النسخة الجارية، كرّر الأهلي امتلاكه النفس الأطول بين الفرق السعودية، محققًا ذلك للمرة الرابعة تاريخيًّا والثانية تواليًا، عقب تجاوزه الصعب لجوهور دار التعظيم الماليزي بهدفين لهدف، مستفيدًا من ضربتين في الشباك بواسطة الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو، ليكون الطرف الوحيد من دوري «روشن» في نصف النهائي، وليواصل رحلة دفاعه عن لقبه.