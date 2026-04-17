إيراولا: أجهل محطتي المقبلة.. وطاقمي محبط

أكد الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لم يفكر في المكان الذي سينتهي به المطاف بعد نهاية مشواره مع ناديه في يونيو المقبل.

وأعلن إيراولا، الذي حل محل جاري أونيل عام 2023، الثلاثاء الماضي أنه سيغادر فريقه الواقع على الساحل الجنوبي في نهاية الموسم.

ويحتل بورنموث المركز الـ 11 في الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة وفاز على أرسنال المتصدر خارج أرضه السبت الماضي.

وقال المدرب الإسباني «43 عامًا» الجمعة قبل زيارة نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز السبت: «ليس لدي أي فكرة. لا أعرف ما إذا كنت سأدرب الموسم المقبل. لست في عجلة من أمري لمعرفة ذلك.. اتخذنا القرار ولم يتأثر هذا الأمر بأي نادٍ آخر».

وفي الموسم الماضي، قاد إيراولا بورنموث لمعادلة أفضل مركز له بدوري الأضواء عندما أنهى الموسم في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.

وقال إيراولا إن النادي بذل قصارى جهده للإبقاء عليه، وقدم له عرضًا رسميًا لتمديد عقده في ديسمبر الماضي.

وأضاف المدرب: «حاولت التعبير عن مشاعري. أعلم أنهم كانوا يعملون من أجل المستقبل. لم يحدث ذلك بشكل مفاجئ.. كنت راضيًا للغاية خلال المواسم التي قضيتها هنا، ولا أريد المخاطرة بذلك تقريبًا».

وأردف: «أشعر بطاقة كبيرة ولست مرهقًا بل أشعر بمزيد من الحماس لإنهاء الموسم.. لكن في بعض الأحيان عليك أن تختار اللحظة المناسبة للرحيل».

واعترف إيراولا بصعوبة إبلاغ طاقمه المعاون بذلك، لكنه أصر على أنه يريد إنهاء فترة عمله في أفضل صورة، في ظل سعي بورنموث لحجز مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ولم يتذوق فريق إيراولا طعم الهزيمة في 12 مباراة متتالية بالدوري، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي السادس.

وقال إيراولا :«صحيح أن الأمر كان صعبًا للغاية مع بعض أعضاء الطاقم الفني، عملنا معًا لمدة ثلاثة أعوام هنا ويوجد تقدير متبادل.. لن يتفهم البعض هذا القرار، لكن يتبقى شهران سنقضيهما معًا ونستمتع بهما ونصنع ذكريات».

وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية بأن ماركو روزه مدرب لايبزيج الألماني توصل إلى اتفاق مع بورنموث لخلافة إيراولا.