كونسيساو: واجهنا الحكم وليس اليابانيين

هاجم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الحكم الصيني ما نينج، بعد الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى كونه الخصم الحقيقي لـ «النمور» خلال المباراة وليس الطرف الآخر.

وقال كونسيساو خلال مؤتمر صحافي تلا اللقاء: «كانت مباراة غير عادلة، وأسوأ شيء فيها هو الحكم. تعرضنا لأخطاء تحكيمية واضحة، ولا نستحق الخسارة».

وأضاف: «فريقي لم يحصل على وقت راحة كافٍ، بينما كانت هذه المباراة هي الأولى للمنافس هنا، ومع ذلك قدَّم اللاعبون أداءً كبيرًا، وأحكموا سيطرتهم على أرض الملعب، لكن الحكم أثر في مجريات المباراة».

ودافع عن طريقة لعبه بالقول: «حاولت إغلاق الأطراف بسبب سرعة لاعبي الخصم على جانبي الملعب، وفي الشوط الثاني أجريت تبديلات لإحداث الفارق، وحصلنا على فرص، وفي النهاية لم نوفق».

وزاد: «هذه الاستراتيجية رأيتها الأنسب لهذه المباراة، وشددت على اللاعبين بضرورة تقديم أداء قوي، واستطعنا بالفعل الوصول إلى المرمى، لكن خصمنا اليوم لم يكن الفريق الياباني، وإنما حكم المباراة».

وغادر الاتحاد البطولة القارية للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالًا من الدور ربع النهائي.