القحطاني نائب رئيس مدربي تايكوندو آسيا

عيّن الاتحاد الآسيوي للتايكوندو، محمد سعد القحطاني، نائبًا لرئيس لجنة المدربين، ليصبح بذلك أول سعودي يتولى هذا المنصب على مستوى القارة، لتواصل الكفاءات السعودية حضورها على الساحة الرياضية القارية،

ويأتي هذا التعيين تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي يحظى بها القحطاني نظير خبراته الفنية ومسيرته الحافلة في تطوير منظومة التدريب، حيث تُعنى لجنة المدربين بوضع الاستراتيجيات الفنية، ورفع كفاءة المدربين، وتطوير برامج التأهيل والترخيص، إلى جانب تنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، واعتماد وتقييم المدربين وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل هذا المنصب امتدادًا للدور السعودي المتصاعد في تطوير الرياضة الآسيوية، والمساهمة في نقل الخبرات وتبادل التجارب ورفع مستوى الأداء الفني في اللعبة على مستوى القارة.

ويُعد القحطاني أحد أبرز الأسماء في مجال التايكوندو، حيث سبق له قيادة المنتخب السعودي كمدير فني، ونجح خلال مسيرته في تحقيق العديد من الإنجازات القارية والدولية، إضافة إلى إسهاماته في إعداد وتطوير جيل من اللاعبين والمدربين.

ومن جهة أخرى، اختُتمت منافسات بطولة السعودية للأوزان الأولمبية في المدينة المنورة، الجمعة، وسط مشاركة 50 فريقًا، وبإشراف 42 حكمًا، وتصدر فريق الشباب منافسات الرجال، الترتيب العام برصيد 327 فيما اعتلى فريق القادسية صدارة الترتيب العام برصيد 272 نقطة، نقط في أجواء تنافسية اتسمت بالقوة وارتفاع المستوى الفني.