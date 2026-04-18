سلمان: الإرهاق ضيّع السد في آسيا

يرى خالد سلمان، لاعب نادي السد والمنتخب القطري سابقًا، أنَّ خروج السد من البطولة الآسيوية للنخبة لم يكن مفاجئًا، وعدَّه نتيجة طبيعية لضغط المباريات التي لعبها الفريق والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ الفريق قدَّم مستويات مميزة.

وفي حديثه لـ «الرياضية»، كشف لاعب السد السابق أسباب الإقصاء، وحظوظ السد محليًّا، وتوقعاته لبطل البطولة القارية، إضافة إلى رؤيته لتطوير نظام المنافسة.

في رأيك ما أسباب خروج السد؟

العامل الأبرز هو الإرهاق، فبعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام الهلال، خاصة مع فترة راحة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أيام قبل مواجهة الفريق الياباني في ربع النهائي، وهي المباراة التي امتدت إلى وقت إضافي وركلات ترجيح، ما زاد من إجهاد اللاعبين، كذلك غياب البدائل الجيدة للاعبين المصابين أثَّر سلبًا على خيارات المدرب.

ما مدى تأثير الخروج الآسيوي على مستوى الفريق في الدوري؟

السد لم يحسم الدوري بعد، وتتبقى له مباراة أمام نادي الشمال، وفي حال التعادل أو الفوز، سيتوّج بلقب الدوري القطري للموسم الثاني على التوالي.

هل الأهلي السعودي قادر على الحفاظ على اللقب الآسيوي؟

في حال عودة لاعبيه المصابين، أرى أنَّ الأهلي قادر على تحقيق البطولة الآسيوية للنخبة للموسم الثاني على التوالي.

من أبرز لاعبي السد في البطولة القارية؟

الفريق ككل قدَّم مستويات مميزة، خاصة أمام الهلال، لكن يبرز أكرم عفيف إلى جانب المحترف البرازيلي كلاودينيو.

لو كنت صاحب قرار في الاتحاد الآسيوي، ما الإجراء الذي ستتخذه؟

سأغير نظام دور الـ 16، بحيث لا يُلعب في دولة واحدة، بل بنظام الذهاب والإياب وفق التصنيف، لتحقيق العدالة بين جميع الفرق، لأن بعض الأندية تستفيد من اللعب على أرضها أكثر من غيرها.