كورودا: لا تلوموا الحكم.. وكنا محظوظين

رفض جو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الأول لكرة القدم، المبالغة في لوم الحكم الصيني ما نينج، مشيرًا إلى سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد، الجمعة، والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال المدرب الياباني: «كانت مباراةً صعبةً، وسعيدٌ بالأداء الجماعي الذي قدَّمه اللاعبون. أشكر جماهيرنا في اليابان وكذلك التي حضرت هنا لمساندنا».

وأضاف: «محظوظون بمواجهة فريقٍ كبيرٍ مثل الاتحاد، وأمام جماهيره، والخروج بهذا الفوز».

وتابع: «استطعنا التسجيل، وتحقيق الفوز، وهو تتويجٌ لمجهودات اللاعبين منذ بداية الموسم، كما حافظنا على نظافة سجلِّنا، وهذا شيءٌ جيدٌ للفريق».

وعن الحكم الذي هاجمه مدرب الاتحاد بشدة خلال كلمته، أوضح كورودا: «لا يمكننا لوم الحكم على كل شيءٍ. في اللعبة دائمًا يوجد فريقٌ فائزٌ وآخرُ خاسرٌ. أعتقد أننا كنا محظوظين اليوم بتحقيق الانتصار».

ولفت المدرب إلى إسهام خبرة عمله معلمًا لدى مدرسةٍ ثانويةٍ لمدة 30 عامًا في تطوير قدرته على إدارة الفريق.

من جهته، عبَّر المهاجم الأسترالي تيتي ينجي، الذي أحرز هدف الفوز، عن سعادته بمواجهة «خصم قوي» مثل الاتحاد، مرجعًا الفضل في التأهل إلى تقديم زملائه «أداءً كبيرًا»، وليس هو فقط بوصفه حصل على جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة.

وبعدما تخطَّى الاتحاد، ينتظر ماتشيدا زيلفيا الفائز من مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي وشباب الأهلي الإماراتي لملاقاته في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل.