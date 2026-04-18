الرياضيون يشاركون المفيريج فرحة ليلة العمر

في ليلةٍ امتزجت خلالها مشاعر الفرح بالوفاء، احتفل عبد الرحمن نجل الصحافي الراحل إبراهيم المفيريج يرحمه الله بزواجه، في مناسبةٍ أعادت استحضار سيرة والده الذي ترك أثرًا مهنيًا وإنسانيًا لا يُنسى في الوسط الإعلامي الرياضي.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من الأهل والأصدقاء وحشد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية والإعلامية، حرصوا على مشاركة عبد الرحمن هذه اللحظة الخاصة، مؤكدين أن المناسبة لم تكن مجرد حفل زفاف، بل محطة وفاء لاسمٍ ظل حاضرًا في الذاكرة، وقدموا التهاني والتبريكات من خلال أحاديث لـ«الرياضية» رصدها الزميل ماجد التويجري، وحملت بين طياتها بصمة وفاء راسخة.