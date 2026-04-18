12 موسما.. سعودي واحد في نصف نهائي الأبطال

يُمثِّل فريقٌ وحيدٌ، للمرة الـ 12، كرة القدم السعودية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تحمل اسمها الحالي منذ النسخة الماضية.

ووصل الأهلي، حامل اللقب، إلى دور الأربعة إثر فوزه 2ـ1 على جوهور دار التعظيم الماليزي، مساء الجمعة في جدة، لحساب دور الثمانية، الذي شهِد بعدها خسارة الاتحاد 0ـ1 من ماتشيدا زيلفيا الياباني. وكان الهلال قد خسِر من السد القطري بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3ـ3 في ثُمن النهائي، الإثنين.

والنسخة الجارية هي الـ 23 للبطولة التي بدأت عام 2003 تحت مسمَّى دوري أبطال آسيا، وتغيَّر اسمُها ونظامُ منافساتها الموسم الماضي.

وفي 11 نسخةً سابقةً، سجَّل فريقٌ سعودي واحدٌ حضورًا على مستوى دور الأربعة. وفي ثلاثة مواسم، تأهل فريقان سعوديان إلى المرحلة ذاتها. وارتفع العدد إلى ثلاثةٍ مرةً وحيدةً عندما فعلتها فرق الأهلي والهلال والنصر الموسم الماضي. وفاز الأهلي على الهلال 3ـ1، فصعد إلى النهائي حيث واجه كاواساكي فرونتال الياباني، وكسِبه، ورفع اللقب للمرة الأولى في تاريخه. وكان النصر قد خسِر من كاواساكي فرونتال 2ـ3 لحساب نصف النهائي.

وغابت الفرق السعودية عن دور الأربعة في سبعةٍ من مواسم دوري الأبطال، آخرها 2017ـ2018 عندما شارك فريقان سعوديان فقط، هما الهلال الذي ودَّع المنافسة من مرحلة المجموعات، والأهلي الذي خسِر في ثُمن النهائي من السد القطري.

والإثنين في جدة، يواجه الأهلي، الذي يُدرِّبه الألماني ماتياس يايسله، فيسيل كوبي الياباني، في إحدى مواجهتَي نصف النهائي. وتجمع المباراة الأخرى بين ماتشيدا زيلفيا الياباني والفائز من مباراة شباب الأهلي الإماراتي وبوريرام التايلاندي، المقرَّرة السبت.