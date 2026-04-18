عبد الحميد يقود «ريمونتادا» لانس أمام تولوز

قاد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، فريق لانس الأول لكرة القدم إلى تحويل تأخُّره أمام تولوز الى انتصارٍ بـ «ريمونتادا» مثيرةٍ 3ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

وأعاد الدولي السعودي فريقه إلى أجواء المباراة بعد أن سجل هدفًا عند الدقيقة 61، قلَّص به الفارق أمام تولوز، الذي تقدَّم بهدفين سريعين عبر كريستيان كاسيريس في الدقيقة الأولى، وسيني كومباسا «13» قبل أن ينتفض فريقه، وينجح في تعديل النتيجة بواسطة أدريان توماسون «67»، ثم يسجل هدفًا قاتلًا، حمل توقيع إسماعيلو جانيو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وأكمل تولوز المواجهة بعشرة لاعبين إثر طرد يان جبوهو ببطاقةٍ حمراء مباشرة «17».

ونال سعود التقييم الأعلى في المباراة، إذ حصل على 8.6 درجة، حسب موقع «سوفا سكور» العالمي.

ورفع لانس رصيده إلى 62 نقطةً في المركز الثاني متخلِّفًا بنقطةٍ واحدةٍ فقط عن حامل اللقب والمتصدر باريس سان جيرمان برصيد 63 نقطةً، لكنَّ بطل أوروبا بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لعب مباراتين أقل، وسيخوض إحداهما، الأحد، عندما يستقبل ليون.

في المقابل، تلقَّى تولوز هزيمةً ثالثةً على التوالي، ليتجمَّد رصيده عند 37 نقطةً في المركز العاشر.