اليوفي يمدد عقد لوكاتيلي حتى 2030

مدَّد مانويل لوكاتيلي، لاعب الوسط، عقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم حتى 2030، وفق ما أعلنه النادي، الجمعة.

والتحق الدولي الإيطالي «36 مباراةً وثلاثة أهدافٍ»، الذي يحمل شارة قيادة يوفنتوس الموسم الجاري، بالفريق في 2021 بدايةً على سبيل الإعارة من ساسولو قبل أن يُوقِّع عقدًا نهائيًّا في 2023.

ومنذ انضمامه إليه، خاض لوكاتيلي 224 مباراةً مع اليوفي في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها تسعة أهدافٍ، وقدَّم 17 تمريرةً حاسمةً.

وقال الفرنسي داميان كومولي، الرئيس التنفيذي، في بيانٍ رسمي: «يُمثِّل هذا التمديد خطوةً إضافيةً لتعزيز صلابة مشروعنا الرياضي واستمراريته مع التطلُّع إلى المستقبل، وهدف جعل الفريق أكثر تنافسيةً».

أما لوكاتيلي، البالغ 28 عامًا، فقال: «لطالما كان يوفنتوس حلم طفولتي. عائلتي بأكملها من مشجعي الفريق. بالنسبة لي، الوجود هنا يُمثِّل متعةً مضاعفةً لأنني أنضمُّ إلى نادٍ قوي ومهمٍّ للغاية».

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري، وهو المركز الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين عن كومو «الخامس»، ويحلُّ ضيفًا على بولونيا «الثامن»، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 33.